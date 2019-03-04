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Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: в чому причина

2.2тЧитати матеріал російською

Солоне озеро в парку Вестгейт, розташоване у Мельбурні, змінило колір. Так, раптово водойма стала рожевою. Така подія шокувала місцевих жителів і вони почали звинувачувати у трагедії промислові підприємства, які могли злити в озеро отруйні відходи.

Вчені заспокоїли громадян і пояснили причину такого явища. Як виявилося, незвичайний колір водойми обумовлений цвітінням водоростей, які виділяють бета-каротин, пише AFP.

Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: в чому причина

twitter.com/AFP

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Як рані писав OBOZREVATEL, відвідувачі Йосемітського національного парку в американському штаті Каліфорнія спостерігали унікальне природне явище — "вогненний водоспад". Ілюзія потоку лави виникає завдяки відбиванню променів надвечірнього сонця у воді. Цей водоспад також називають "Кінський хвіст" (Нorsetail Fall) через його незвичайний вигляд. Він розташований на східному схилі гори Ель-Капітан, а його висота становить 650 метрів.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы покупались... Вот кровь с их рук и бешеных пастей окрасила все в розовый цвет!
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