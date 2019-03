Озеро в Мельбурні стало рожевого кольору: в чому причина

Солоне озеро в парку Вестгейт, розташоване у Мельбурні, змінило колір. Так, раптово водойма стала рожевою. Така подія шокувала місцевих жителів і вони почали звинувачувати у трагедії промислові підприємства, які могли злити в озеро отруйні відходи.

Вчені заспокоїли громадян і пояснили причину такого явища. Як виявилося, незвичайний колір водойми обумовлений цвітінням водоростей, які виділяють бета-каротин, пише AFP.

twitter.com/AFP

Fancy a drink?



A lake near Melbourne has turned a vivid pink thanks to algae in the water reacting to increasing levels of salt and recent hot weather



📷 @WillyWestAFP pic.twitter.com/A1I3iHzMj3 — AFP news agency (@AFP) March 4, 2019

That special time of the year where Westgate Park's pink algae lake is retweeted around the world. This was a wasteland before being transformed by volunteers. @theheraldsun @cityofmelbourne @latimes pic.twitter.com/jmKBI54z6x — Brian Wilson (@ietsystems) February 20, 2019

Its that time of the year again the insta-famous salt lake in Westgate Park, in Port Melbourne below the Westgate Bridge, has turned bright pink again due to a perfect mix of high temperatures, sunlight and low rainfall. 💕



More info https://t.co/fTHl9YMRDa @Parks #pinklake pic.twitter.com/7IV8tbSs22 — Melbourne with Kidz (@Melbourne_Kidz) February 16, 2019

Як рані писав OBOZREVATEL, відвідувачі Йосемітського національного парку в американському штаті Каліфорнія спостерігали унікальне природне явище — "вогненний водоспад". Ілюзія потоку лави виникає завдяки відбиванню променів надвечірнього сонця у воді. Цей водоспад також називають "Кінський хвіст" (Нorsetail Fall) через його незвичайний вигляд. Він розташований на східному схилі гори Ель-Капітан, а його висота становить 650 метрів.

