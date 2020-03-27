Опубликован рейтинг самых дорогих городов мира

Сингапур, Гонконг и Осака возглавили список самых дорогих городов мира.
Сразу за ними идет Нью-Йорк, сообщает The Economist со ссылкой на результаты всемирного исследования Worldwide Cost of Living 2020.
Париж, который годом ранее возглавлял рейтинг вместе с Гонконгом и Сингапуром, сильно утратил позиции. Он занял пятое место.
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Среди самых дорогих городов мира также Цюрих, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Токио и Женева.
Дешевле всего жить в Дамаске, Ташкенте, Алма-Ате, Буэнос-Айресе и Карачи.
А пока из-за коронавируса путешествия откладываются, чтобы не рассориться со своей половинкой, aviasales.ua советует сосредоточиться на приятных планах и эмоциях.
🙅♀️Як не посваритися зі своєю половинкою за час карантину. ⠀ Три тижні вдома — ще той екстрим😅 ⠀ 📰Мінімум новинних стрічок. Не варто читати усіх вірусологів світу та обговорювати це вдома. ⠀ 🍭Максимум позитивних емоцій. Веселий серіал, прогулянка на природі чи улюблені смаколики. ⠀ 🗺Крутезні плани на майбутнє. Яскрава подорож, нові смартфони та величезний телевізор. ⠀ 💡Пізнайте кохану людину ще краще. Дізнайтеся про дитинство та моменти, що запам’яталися на все життя. ⠀ 💑Займайтеся коханням. На це завжди не вистачало часу? Гарна можливість надолужити тут і зараз. ⠀ #aviasales #aviasales_ua #ukraine #kiev #kharkov #instagood #odessa #like4like #lviv #beautiful #kyiv #followme #fashion #girl #travel #dnepr #photooftheday #vsco #photo #follow #style #ua #ukr #ukrainian #instaukraine #skyscrapers #buildings #skyline #skyscraper #cityview
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