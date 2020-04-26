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26 квітня • оновлено в 17:56
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Оплатять половину вартості: Сицилія підготувала унікальну пропозицію для туристів

3.6т
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Влада італійського острова Сицилія оплатить туристам половину вартості авіаквитків, частково проживання та відвідування музеїв після закінчення карантину.

Таким чином там хочуть допомогти туристичній сфері регіону, пише "Daily Mail". На цю програму розрахований бюджет в 50 мільйонів євро.

Мандрівникам планують оплачувати кожну третю ніч в готелі, всі квитки в музеї та на місця археологічних розкопок. Такі ваучери будуть доступні на туристичному сайті острова.

Сицилія

Сицилія

tutu.ru

Як писав OBOZREVATEL раніше, Іспанія відмовилася приймати туристів в 2020 році.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Італія
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