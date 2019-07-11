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Оксамитовий сезон в Україні: найкращі варіанти для дивовижної відпустки

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Оксамитовий сезон – ідеальний час для відпустки, оскільки температура повітря ще не стала занадто низькою, а людей на популярних курортах поменшало

В Україні є безліч міст і місць, куди можна поїхати у відпустку восени. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися найкращі варіанти на будь-який смак.

Оксамитовий сезон в Україні: найкращі варіанти для дивовижної відпустки

pexels.com

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В гори

Карпати

Карпати

rodogoria.com

Одним з гарних варіантів для відпочинку у горах стане Буковель. Цей популярний курорт сподобається як любителям активного відпочинку, так і тим, хто вважає за краще неспішні прогулянки на природі. Буковель зручно розташований і з нього можна дістатися до багатьох інших селищ і невеликих містечок Закарпаття та Карпат. В середньому ціни на проживання восени знижуються, а місцеві жителі з радістю запропонують туристам різні розваги: екскурсії, рафтинг, катання на конях або квадроциклах.

Буковель

Буковель

hotelplus.com.ua

Неподалік від Буковеля є невелике містечко Яремче, розташоване на мальовничому березі річки Прут, біля водоспаду Пробій. Тут туристам також запропонують безліч цікавих розваг: гуцульський базар, старовинні церкви, екскурсії в гори та мінізоопарк, який сподобається дітям.

Крім того, Яремче точно порадує поціновувачів національної кухні. Безліч ресторанів зможуть запропонувати мандрівникам карпатський банош, бограч, кремзлі і крумплики.

Яремче

Яремче

hotels24.ua

Ціна: у Буковелі мінімальна ціна на проживання для двох на 7 днів – $70. У Яремче – $58.

Як дістатися: з Києва на поїзді до Івано-Франківська (мінімальна ціна 155 грн). З Івано-Франківська до Буковеля або Яремче – на таксі (близько 1000 грн) або на автобусі (90 грн).

На море

Море

Море

pexels.com

Одеса – одне найпопулярніших туристичних міст в Україні. Погода у вересні тут точно потішить тих, хто не любить спеки. Середня температура повітря +20°C, а води +19-20°C.

Якщо влітку Одеса – це гучні клуби, вечірки та яскраві заходи, то восени місто стає спокійним. Туристичний потік припиняється, пляжі стають безлюдними, а затишні приморські кафе порожніють.

Одеса

Одеса

Поціновувачі мистецтва і спокійного відпочинку можуть відвідати знаменитий одеський оперний театр, розглянути всі деталі у Пасажі і погуляти вузькими вуличками. Тих, хто надає перевагу екстриму – чекають одеський Привоз, прогулянки на яхті, екскурсія в катакомби або роуп-джампінг.

Одеса

Одеса

Щороку на відпочинок у Бердянську приїздить близько 500 тисяч туристів з України і ближнього зарубіжжя. Середня температура повітря у вересні тут +22.3°C, а води +20.8°C. Крім стандартних практично для всіх морських курортів розваг, тут є дивовижне місце – Бердянська коса.

Бердянськ

Бердянськ

Любителям неспішних прогулянок дикою природою варто відвідати оголовок Бердянської коси. Це природний заповідник, в якому збереглися рідкісні види рослин і птахів. Тут же розташований один із найстаріших маяків України, який побудували у 1838 році, щоб він вказував шлях кораблям до порту.

Бердянський маяк

Бердянський маяк

Ціна: в Одесі мінімальна ціна на проживання для двох на 7 днів – $47. У Бердянську – $28.

Як дістатися: з Києва до Одеси можна доїхати на поїзді (ціни на квитки стартують від 200 грн) або на літаку (від 1500 грн). До Бердянська – на поїзді (квитки від 200 грн) або автобусі (мінімум 500 грн).

Для оздоровлення

Масаж

Масаж

pexels.com

Полтава розташована у 301 км на схід від Києва. Навколо цього міста є безліч санаторіїв, у яких лікують хронічні хвороби шлунка, печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози, опорно-рухового апарату і нервової системи. Восени тут прохолодно: середня температура повітря +14°C.

Полтава

Полтава

Миргород, поруч із Трускавцем і Моршином, є одним із найпопулярніших курортів в Україні. Місцеві санаторії ідеально підійдуть людям, які мають проблеми шлунково-кишкового тракту або ендокринної системи.

Миргород

Миргород

Курорти Миргорода

Ціна: у Полтаві мінімальна ціна на проживання для двох на 7 днів – $58. У Миргороді – $98.

Як дістатися: з Києва до Полтави і Миргород можна дістатися на поїзді (ціна квитка від 162 грн).

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні мають намір розвивати медичний туризм, бо це дозволить збільшити кількість іноземних туристів удвічі – до 130 тисяч щороку.

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Місце
Україна
Теги
туризм подорожі Україною подорожі Одеса Бердянськ Карпати
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