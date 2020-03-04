Оказалось, что опустить кресло в самолете можно лишь в одном случае

Спинку кресла в самолете можно опустить лишь тогда, когда завершится прием пищи.

Об этом заявил The Sun британский эксперт по этикету Уильям Хансон, передает Lenta.ru.

Следует дождаться, когда закончится обед, и бортпроводники уберут подносы со столиков. Но даже в этом случае, лучше спросить разрешения у сидящего сзади вас пассажира.

pixabay.com

Чтобы избежать этих неудобств, лучше бронировать места в последнем ряду, советует Хансон.

Чтобы путешествовать по миру, дешевые авиабилеты легко найти на aviasales.ua.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!