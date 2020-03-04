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4 березня • оновлено в 11:39
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Оказалось, что опустить кресло в самолете можно лишь в одном случае

3.5т
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Спинку кресла в самолете можно опустить лишь тогда, когда завершится прием пищи.

Об этом заявил The Sun британский эксперт по этикету Уильям Хансон, передает Lenta.ru.

Следует дождаться, когда закончится обед, и бортпроводники уберут подносы со столиков. Но даже в этом случае, лучше спросить разрешения у сидящего сзади вас пассажира.

Оказалось, что опустить кресло в самолете можно лишь в одном случае

pixabay.com

Чтобы избежать этих неудобств, лучше бронировать места в последнем ряду, советует Хансон.

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