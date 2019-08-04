Одесу накрили смерчі: відео моторошної стихії

На Одесу 3 серпня разом з потужними зливами обрушилися два смерчі, в зв'язку з чим рятувальники оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки.

Жителі й туристи зафільмували небезпечну стихію на відео і поділилися результатами в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Смерчі були зафіксовані за межами міста, в Приморському. Поки невідомо, чи були якісь руйнування. За прогнозами синоптиків, для одеситів випробування ще не закінчилися, хоча вулиці міста вже затоплено, так як зливостоки просто не справляються зі зливами.

смерч Кадр з відео

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Очікується, що негода вируватиме в регіоні ще добу. Жителів застерегли від виходу надвір без особливої необхідності, так як буде ураганний вітер та потужні зливи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в суботу, 3 серпня, пройшла потужна злива, затопивши практично все місто. Потік води на вулицях був такої сили, що зміг знести десяток припаркованих автомобілів.

У мережі показали, як страшна стихія розтрощила вулиці і змила авто. Відзначимо, що смерч раніше був зафіксований в Одесі 12 липня. Це сталося на пляжі, де було багато відпочиваючих.

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