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Одесу накрили смерчі: відео моторошної стихії

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На Одесу 3 серпня разом з потужними зливами обрушилися два смерчі, в зв'язку з чим рятувальники оголосили другий помаранчевий рівень небезпеки.

Жителі й туристи зафільмували небезпечну стихію на відео і поділилися результатами в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Смерчі були зафіксовані за межами міста, в Приморському. Поки невідомо, чи були якісь руйнування. За прогнозами синоптиків, для одеситів випробування ще не закінчилися, хоча вулиці міста вже затоплено, так як зливостоки просто не справляються зі зливами.

смерч

смерч

Кадр з відео

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Очікується, що негода вируватиме в регіоні ще добу. Жителів застерегли від виходу надвір без особливої необхідності, так як буде ураганний вітер та потужні зливи.

# смерч

Публікація від Маша Резніченко (@ reznichenkomasha2009)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в суботу, 3 серпня, пройшла потужна злива, затопивши практично все місто. Потік води на вулицях був такої сили, що зміг знести десяток припаркованих автомобілів.

У мережі показали, як страшна стихія розтрощила вулиці і змила авто. Відзначимо, що смерч раніше був зафіксований в Одесі 12 липня. Це сталося на пляжі, де було багато відпочиваючих.

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Місце
Україна Одеса
Теги
погода злива видео
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