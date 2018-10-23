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"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі

1.6тЧитати матеріал російською

Російський журналіст і блогер Ілля Варламов відвідав східноафриканську державу Сомалі і зустрів там піратів.

Фотографією із поїздки він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Приїхав на північ Сомалі, в Пунтленд. Тут були знамениті сомалійські пірати! Що робити далі?", — написав Варламов.

"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі
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Прихильники блогера були шоковані його сміливістю і одразу ж почали давати поради. "Не знаєш що робити? Очоль!", "Напади на корабель і вимагай викуп", "Постарайся не потрапити в полон", "Тікай, дурню", "Ну у тебе і сталеві я*ця", — прокоментували користувачі соцмереж.

"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі
"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі
"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі
"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі
"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Бочкала відвідав найзакритішу країну світу — КНДР, де немає інтернету, а мобільний зв'язок доступний районовано.

Особа
Ілля Варламов
Місце
Сомалі
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