"Ну в тебе і сталеві я*ца" — знаменитий блогер розповів шокуючі факти з поїздки до Сомалі

Російський журналіст і блогер Ілля Варламов відвідав східноафриканську державу Сомалі і зустрів там піратів.

Фотографією із поїздки він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Приїхав на північ Сомалі, в Пунтленд. Тут були знамениті сомалійські пірати! Що робити далі?", — написав Варламов.

Прихильники блогера були шоковані його сміливістю і одразу ж почали давати поради. "Не знаєш що робити? Очоль!", "Напади на корабель і вимагай викуп", "Постарайся не потрапити в полон", "Тікай, дурню", "Ну у тебе і сталеві я*ця", — прокоментували користувачі соцмереж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Бочкала відвідав найзакритішу країну світу — КНДР, де немає інтернету, а мобільний зв'язок доступний районовано.