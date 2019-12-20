НП масштабу "Титаніка": у Мексиці зафільмували зіткнення двох круїзних лайнерів

У п'ятницю, 20 грудня, два круїзні лайнери з туристами зіткнулися в порту мексиканського острова Косумель.

За даними Reuters, в результаті події один пасажир отримав легку травму, також було пошкоджено корму гіганта Carnival Glory компанії Carnival Corporation (щоб подивитися відео з моментом НП, проскрольте до кінця сторінки).

"Carnival Glory збирався причалювати, коли зіткнувся з Carnival Legend, який вже був поруч. Ми оцінюємо збиток, але немає проблем, які б вплинули на мореплавство кожного з двох кораблів", – прокоментували в компанії Carnival.

Круїзні лайнери потрапили в НП в Мексиці Фото: twitter / cmaxeyy

Тим часом, коли сталося зіткнення, повз пропливав ще один корабель, пасажири якого встигли зняти момент НП. Через потужний удар перила вздовж корми одного з лайнерів зігнулися під кутом 45 градусів.

Момент зіткнення круїзних лайнерів у Мексиці Скріншот

Наслідки зіткнення круїзних лайнерів на Косумель Фото: twitter / cmaxeyy

Місцева влада підтвердила, що інцидент стався близько 08:30 за місцевим часом. За даним фактом вже розпочато розслідування.

НП з лайнерами в Мексиці: наслідки на палубі Фото: Maria Hieb

The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/Zz7P1Qjk63 pic.twitter.com/gLKJff932w - CNN Business (@CNNBusiness) December 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, за два дні до цієї аварії сталася аналогічна НП в Пхукеті. Зокрема, катер із туристами на повному ходу врізався в яхту, через що деякі пасажири потрапили за борт.

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