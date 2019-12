НП масштабу "Титаніка": у Мексиці зафільмували зіткнення двох круїзних лайнерів

У п'ятницю, 20 грудня, два круїзні лайнери з туристами зіткнулися в порту мексиканського острова Косумель.

За даними Reuters, в результаті події один пасажир отримав легку травму, також було пошкоджено корму гіганта Carnival Glory компанії Carnival Corporation (щоб подивитися відео з моментом НП, проскрольте до кінця сторінки).

"Carnival Glory збирався причалювати, коли зіткнувся з Carnival Legend, який вже був поруч. Ми оцінюємо збиток, але немає проблем, які б вплинули на мореплавство кожного з двох кораблів", – прокоментували в компанії Carnival.

Тим часом, коли сталося зіткнення, повз пропливав ще один корабель, пасажири якого встигли зняти момент НП. Через потужний удар перила вздовж корми одного з лайнерів зігнулися під кутом 45 градусів.

Місцева влада підтвердила, що інцидент стався близько 08:30 за місцевим часом. За даним фактом вже розпочато розслідування.

The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/Zz7P1Qjk63 pic.twitter.com/gLKJff932w