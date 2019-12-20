Головна Новини
20 грудня • оновлено в 21:08
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

НП масштабу "Титаніка": у Мексиці зафільмували зіткнення двох круїзних лайнерів

3.1т
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 20 грудня, два круїзні лайнери з туристами зіткнулися в порту мексиканського острова Косумель.

За даними Reuters, в результаті події один пасажир отримав легку травму, також було пошкоджено корму гіганта Carnival Glory компанії Carnival Corporation (щоб подивитися відео з моментом НП, проскрольте до кінця сторінки).

"Carnival Glory збирався причалювати, коли зіткнувся з Carnival Legend, який вже був поруч. Ми оцінюємо збиток, але немає проблем, які б вплинули на мореплавство кожного з двох кораблів", – прокоментували в компанії Carnival.

Круїзні лайнери потрапили в НП в Мексиці

Круїзні лайнери потрапили в НП в Мексиці

Фото: twitter / cmaxeyy

Новини
У Туреччині ввели новий податок для туристів: на скільки зростуть ціни

Тим часом, коли сталося зіткнення, повз пропливав ще один корабель, пасажири якого встигли зняти момент НП. Через потужний удар перила вздовж корми одного з лайнерів зігнулися під кутом 45 градусів.

Момент зіткнення круїзних лайнерів у Мексиці

Момент зіткнення круїзних лайнерів у Мексиці

Скріншот

Наслідки зіткнення круїзних лайнерів на Косумель

Наслідки зіткнення круїзних лайнерів на Косумель

Фото: twitter / cmaxeyy

Місцева влада підтвердила, що інцидент стався близько 08:30 за місцевим часом. За даним фактом вже розпочато розслідування.

НП з лайнерами в Мексиці: наслідки на палубі

НП з лайнерами в Мексиці: наслідки на палубі

Фото: Maria Hieb

Як повідомляв OBOZREVATEL, за два дні до цієї аварії сталася аналогічна НП в Пхукеті. Зокрема, катер із туристами на повному ходу врізався в яхту, через що деякі пасажири потрапили за борт.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Мексика
Теги
туризм туристы подорожі
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Какой идиот сравнивает это ЧП с трагедией "Титанника"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини подорожей

Топпублікації

Топблоги