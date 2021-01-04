Новорічні свята в Карпатах: як українські зірки проводять час. Фото

Цьогоріч через те, що більшість кордонів закрито, українські знаменитості вирішили не позбавляти себе відпочинку і поїхали в Карпати. Так, новорічні свята в цьому місці вирішили провести такі зірки, як Тіна Кароль, Сергій Притула та багато інших.

Деякі з них поїхали на гірськолижний курорт Буковель, а хтось вирішив відвідати інші цікаві куточки Карпат. Як минає відпочинок знаменитостей – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, співачка Тіна Кароль відсвяткувала Новий рік у Карпатах зі своїм 12-річним сином Веніаміном, який прилетів із Британії на зимові канікули. Зірка активно катається на лижах, а вранці займається спортом.

Популярна телеведуча Леся Нікітюк активно ділиться з шанувальниками знімками свого відпочинку в Буковелі. Так, знаменитість зустріла там Новий 2021 рік, а зараз насолоджується вільним часом: приймає спа-процедури і катається на лижах.

Телеведучий Сергій Притула також вирішив цьогоріч потішити себе і свою сім'ю відпочинком у Карпатах. Чоловік поділився знімком, на якому позує в крижаній купелі після лазні.

Актриса і телеведуча Ольга Сумська вирушила на відпочинок в Яремче Івано-Франківської області. Знаменитість зі своєю сім'єю зустріла там Новий рік, а зараз відвідує красиві місця міста і активно ділиться знімками з підписниками в мережі.

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