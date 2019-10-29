Новий випуск 'Орел і Решка' запідозрили в обмані

Популярну програму про подорожі "Орел і Решка" запідозрили в обмані. Так, деякі користувачі мережі зазначили, що дізнатися, хто отримає "золоту" карту, можна до підкидання монети.

Відео з новим випуском шоу опубліковане на офіційному Youtube-каналі проєкту.

Скріншот з відео

"З одягу ведучих можна зрозуміти хто з картою, а хто без? Чому?", "Щоразу можна одразу зрозуміти, хто буде в кожному випуску багатим, з картинки на заставці", –пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі вчергове звинуватили відому російську блогерку й ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.

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