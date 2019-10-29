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29 жовтня • оновлено в 14:08
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Новий випуск "Орел і Решка" запідозрили в обмані

3.1т Читати матеріал російською

Популярну програму про подорожі "Орел і Решка" запідозрили в обмані. Так, деякі користувачі мережі зазначили, що дізнатися, хто отримає "золоту" карту, можна до підкидання монети.

Відео з новим випуском шоу опубліковане на офіційному Youtube-каналі проєкту.

Новий випуск 'Орел і Решка' запідозрили в обмані

Скріншот з відео

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"З одягу ведучих можна зрозуміти хто з картою, а хто без? Чому?", "Щоразу можна одразу зрозуміти, хто буде в кожному випуску багатим, з картинки на заставці", –пишуть в мережі.

Новий випуск 'Орел і Решка' запідозрили в обмані
Новий випуск 'Орел і Решка' запідозрили в обмані
Новий випуск 'Орел і Решка' запідозрили в обмані

Як раніше писав OBOZREVATEL, у мережі вчергове звинуватили відому російську блогерку й ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анастасія Івлеева
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филипп филипыч
филипп филипыч
я про случай с разбиванием телевизора.
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филипп филипыч
филипп филипыч
гниловатый сайтик))
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