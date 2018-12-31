Новий рік 2019: як святкують в різних країнах

Більшість країн відзначає Новий рік 1 січня, в перший день року за григоріанським календарем. У кожній країні є свої незвичайні традиції і обов'язкові атрибути святкування.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як святкують Новий рік в різних куточках світу.

pexels.com

Фінляндія

pexels.com

Головним зимовим святом у фінів вважається Різдво, яке святкують 25 грудня. У новорічну ніч на батьківщині Санта Клауса фіни часто ворожать. Вони заглядають в майбутнє за допомогою воску: його капають в воду, а потім аналізують малюнок, котрий вийшов. У Фінляндії прийнято святкувати з розмахом - збиратися великими компаніями і організовувати масштабні гуляння. На столі в кожній родині обов'язково повинні бути сливовий кисіль і солодка рисова каша.

pexels.com

Японія

pexels.com

В Японії прийнято святкувати Новий рік в новому одязі. Японці вірять, що це гарантує їм здоров'я та удачу. Роль головного новорічного дерева тут грає мотібана. Можна побачити і соснові гілки - ними прикрашають вхідні двері.

Обов'язковими стравами на новорічному столі у японців є локшина, рис, короп і квасоля. Це символи довголіття, достатку, сили і здоров'я. Прихід року тут сповіщають 108 ударів дзвону.

pexels.com

Італія

pexels.com

В Італії 31 грудня викидають з вікон непотрібні, старі та обридлі речі. Таким чином вони шанують стару традицію - позбавлятися від всього старого перед Новим роком. 1 січня італійці приносять в будинок воду з джерела - вважається, що чиста проточна вода приносить щастя.

Подарунки ж дітям і дорослим приносить старенька Фея Бефана. Вона прилітає на чарівній мітлі, відчиняє двері золотим ключиком і наповнює подарунками дитячі панчохи, спеціально підвішені біля каміна.

pexels.com

Іспанія

pexels.com

Згідно з давньою традицією, кожна людина в новорічну ніч на удачу повинна з'їсти 12 виноградин - по одній з кожним ударом курантів.

Інша місцева традиція - вдягати на торжество червону білизну - це актуально як для жінок, так і для чоловіків. Вважається, що червоний притягує удачу в справах і фінансове благополуччя. Багато закоханих пари обмінюються цими деталями інтимного гардероба в переддень свята.

pexels.com

Раніше, OBOZREVATEL пропонував читачеві яскраві та оригінальні привітання з Новим роком.