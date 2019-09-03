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3 вересня • оновлено в 20:52
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Нова трагедія в Туреччині: в басейні загинула 6-річна дівчинка з Росії

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На турецькому курорті Аланья в басейні готелю Maya World Beach потонула 6-річна дівчинка з Росії.

Про це виданню "РИА Новости" розповіла пресаташе російського посольства в Анкарі Ірина Касимова, уточнивши, що це трапилося в зоні для туристів Окурджалар.

"Бригадою швидкої допомоги дівчинку було доставлено до найближчої лікарні, проте, незважаючи на зусилля медичного персоналу, врятувати її не вдалося. Генконсульство в Анталії в контакті з місцевим управлінням жандармерії та адміністрацією готелю з'ясовує обставини інциденту", – уточнила Касимова.

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За даними видання, дипломати направили владі Анталії офіційний запит із вимогою ретельно розслідувати випадки загибелі російських туристів, які часто відбуваються останнім часом і притягнути до відповідальності винних.

У Туреччині загинула 6-річна дівчинка з Росії

У Туреччині загинула 6-річна дівчинка з Росії

pmy.kabar.kg

Як повідомляв OBOZREVATEL, це трапилося через тиждень після того, як у Туреччині трагічно загинула інша дівчинка. 18 серпня у Бодрумі 12-річну росіянку засмоктало в трубу готельного басейну.

Тато пірнув за дитиною, щоб врятувати, але не міг нічого зробити. Руку дівчинки вдалося витягнути тільки разом з обшивкою басейну. Маленьку туристку з Росії доставили до лікарні. 28 серпня вона померла.

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Місце
Туреччина
Теги
туризм подорожі Новини Росії
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Исаев Максим
Исаев Максим
Если бы родители обоих погибших детей выбрали бы Крым, девочки сейчас живые были бы!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Исаев Максим, о! Скот прав! паРРашники - ехай нафуй, скоты одичалые!
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