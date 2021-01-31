Нова авіакомпанія анонсувала запуск двох маршрутів із Італії в Україну

Нова авіакомпанія Lumiwings, створена в Греції, анонсувала запуск двох маршрутів в Україну з Італії в літньому сезоні 2021 року.

За даними компанії TAL Aviation Group, яка представлятиме інтереси авіаперевізника в Україні, в червні відкриють рейси з міст Форлі і Перуджі в Одесу. Крім того, компанія повідомляє, що купити квитки можна буде незабаром.

Відзначається, що рейси здійснюватимуться двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях. В ціну перевезення буде врахована не тільки ручна поклажа 8 кг, а й одне місце багажу вагою до 23 кг.

"Парк авіакомпанії складається з одного літака Boeing 737-300 1991 року випуску, який розрахований на перевезення до 139 пасажирів. Авіакомпанія створена в Греції й раніше виконувала рейси на замовлення інших авіаперевізників", – пише Аvianews.

Також авіакомпанія планує полетіти з Форлі і Перуджі в регіональні аеропорти Румунії, Польщі та столиці Чехії Прагу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна авіакомпанія створила новий клас у літаках. Тепер туристи можуть вибирати обслуговування преміум-економ, який розміститься в лайнерах-гігантах Airbus A380.