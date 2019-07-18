Ніколи не зможе ходити: в Іспанії сталася жахлива НП із туристом

23-річний британський турист Девід Бріффот зламав шию, з'їхавши з гірки в аквапарку головою вперед.

Інцидент стався в іспанському місті Бенідорм. Тепер на нього чекає операція з трахетомії, щоб він зміг самостійно дихати. Крім того, в його хребет встановлять два болти. Про це повідомляє Metro.

Скріншот із відео

Хлопець відпочивав в Іспанії зі своєю дівчиною. Пара вирішила разом з'їхати головою вперед із паралельних водних гірок на матраці. Перед входом до води Бріффот нахилив голову вперед і зламав шию.

Його доставили в одну з місцевих лікарень і підключили до апарату життєзабезпечення. За словами лікарів, Бріффот більше ніколи не зможе ходити.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Іспанії розбилися туристи з Британії, намагаючись зробити селфі під час відпочинку в Коста-Бланці. Двоє чоловіків випали з вікна апартаментів, розташованих на висоті більше 12 метрів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!