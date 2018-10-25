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Ніхто не прийшов: 6-річний іменинник став інтернет-зіркою у США

8.8тЧитати матеріал російською

До 6-річного Тедді з американського міста Туксон, розташованого в штаті Арізона, який запросив на свій день народження 32 людини, ніхто не прийшов. Він провів його у повній самоті.

Мама хлопчика, Сіль Мадзіні, розповіла Fox 10 історію того, що сталося, чим прославила свого сина.

Ніхто не прийшов: 6-річний іменинник став інтернет-зіркою у США
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За її словами, вечірка з нагоди дня народження Тедді була перенесена із 3 на 21 жовтня. Мадзіні запросила на свято 32 людини, але в підсумку ніхто не прийшов.

Ніхто не прийшов: 6-річний іменинник став інтернет-зіркою у США

Фотографія маленького Тедді, котрий сидить на самоті за накритим столом, швидко стала вірусною. Баскетбольна команда "Фінікс Санс" і футбольний клуб "Фінікс Райзінг" уже подарували Тедді і його сім'ї безкоштовні квитки на свої матчі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, всесвітньо відома авіакомпанія потрапила у расистський скандал.

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