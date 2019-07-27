"Нешановні пасажири": названі найбайдужіші авіакомпанії у світі

Британська асоціація споживачів Which? назвала найбайдужіші до скарг пасажирів авіакомпанії у світі.

Як повідомляє Daily Mail, експерти опитали 2,5 тисячі пасажирів, які зіштовхнулися з затримкою або скасуванням рейсів різних авіакомпаній, і попросили оцінити чуйність персоналу при вирішенні їхніх проблем. Так, виявилось, що найбільш розчаровує в цьому відношенні British Airways.

Фото: BBC.com

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Зазначимо, що за авіакомпанію British Airways проголосували 75% опитаних пасажирів. Вони залишилися ні з чим, коли їхні рейси скасовували або переносили. На друге місце потрапила Ryanair (63% незадоволених пасажирів), а на третє — EasyJet (49%).

Найбільш чуйними, навпаки, визнали Norwegian Air і Jet2. Вони надали високоякісне обслуговування в 92% випадків.

Фото: skift.com

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