Немає в живих: Комаров зізнався, про чий автограф мріє

Ведучий популярної програми про подорожі "Світ навиворіт" Дмитро Комаров зізнався, що мріяв би взяти автограф у Володимира Висоцького.

"Коли мене запитують, у кого б я мріяв взяти автограф, я відповідаю, що таких людей дуже мало, і до того ж їх уже немає в живих. Я б взяв автограф у Висоцького", - написав він у своєму Instagram.

Також Дмитро зазначив, що відстояв би в черзі хоч греблю гати, щоб отримати розчерк пера від двох чоловіків. Рівно 65 років тому, 29 травня 1953, Едмунд Хілларі і шерп Норгей Тенцинг стали першими людьми, які дійшли до вершини Евересту на висоту 8848 м.

"Круті були хлопці. Багатьох надихнули за життя і продовжують надихати після смерті. Вчинками. Стилем життя. Силою волі. Дружбою. І найголовніше тим, як розпорядилися своїми популярністю і багатством. На знак подяки Евересту вони до кінця життя допомагали тим, хто живе у його підніжжя, шерпам. Особливо Хілларі. Побудовані за його гроші школи і лікарні стали під Еверестом першими, і працюють до цих пір. Зірками я називаю таких людей", - резюмував ведучий.

Раніше Комаров розповів OBOZREVATEL , як в Непалі його команда дивом не сіла в літак, який потім розбився.