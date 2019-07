Неймовірне видовище! Гігантський об'єкт виник у небі з нізвідки

Очевидець зафільмував раптову посадку літака авіакомпанії Emirates A380, що з'явився з хмар прямо перед злітною смугою.

Відповідний ролик опубліковано в офіційному Twitter-акаунті авіаперевізника (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

10-секундний запис було зроблено Томом Джонсом. Він зняв, як на злітно-посадковій смузі стоять два лайнери, коли з нізвідки через хмари проривається величезний літак із Дубая і сідає, а хмари тягнуться за повітряним судном.

Менше ніж за добу ролик набрав понад 1,7 тисячі відміток "Подобається", а також було зроблено величезну кількість репостів у мережі. Користувачів приголомшила ефектна посадка літака.

"Вау", "Чудовий кліп", "Чарівно", "A380 є й залишається особливим літаком", "Термінатор прибуває", – прокоментували користувачі.

Airbus А380 є найбільшим серійним авіалайнером у світі. Це широкофюзеляжний двопалубний чотирьохдвигунний турбореактивний пасажирський літак, створений концерном Airbus S.A.S.

Now that's how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D