Негігієнічний вчинок пасажирки потяга обурив попутників

Негігієнічний вчинок пасажирки потяга під час пандемії коронавірусу обурив попутників.

Фотографія, на яку звернуло увагу видання Mirror, була опублікована в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. Зазначимо, що на кадрі видно, як жінка в захисній медичній масці сидить в кріслі, відкинувшись спиною до вікна і поклавши голі ноги на сусідній підлокітник.

Фото: mirror.co.uk

Один із її попутників сфотографував побачене та виклав знімок у мережу.

"Принаймні, вона в масці", – написав він. До речі, припускається, що інцидент трапився в Німеччині.

Фото: mirror.co.uk

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