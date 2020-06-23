Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео

Мандрівники сприйняли мерзенним вчинок босоногого авіапасажира і зняли його на відео.

Відповідний ролик був опублікований в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. На кадрах можна побачити, як невідомий чоловік закинув голу стопу на підлокітник крісла, що попереду нього і почав ворушити пальцями (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Це просто гидко", "Що за люди тільки на це здатні! Навіть якби у мене були найкрасивіші ноги у світі, я б ні за що собі такого не дозволила. Це грубо і негігієнічно", "Так грубо, ніякої поваги", – написали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.