Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео

Крістіна Долматова Журнал 12:40, 23.06.2020 Оновлено: 12:55, 23.06.2020

Мандрівники сприйняли мерзенним вчинок босоногого авіапасажира і зняли його на відео.

Відповідний ролик був опублікований в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. На кадрах можна побачити, як невідомий чоловік закинув голу стопу на підлокітник крісла, що попереду нього і почав ворушити пальцями (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Це просто гидко", "Що за люди тільки на це здатні! Навіть якби у мене були найкрасивіші ноги у світі, я б ні за що собі такого не дозволила. Це грубо і негігієнічно", "Так грубо, ніякої поваги", – написали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.

Коментувати
Travel Журнал

Дивіться також

На COVID-19 за добу в Україні захворіли понад 800 осіб: статистика МОЗ на 23 червня

Долар може впасти на 40%: що чекає українців і які прогнози

Фонд Баума-Тимошенка закуповує маски з Китаю з націнкою в 6 разів? Звернення до ДБР

"Слуги народа" ведут себя, как хозяева жизни

Мера Черкас, якого Зеленський називав "бандитом", позбавили допуску до держтаємниці