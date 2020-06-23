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23 червня • оновлено в 13:30
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Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео

2.3т
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Мандрівники сприйняли мерзенним вчинок босоногого авіапасажира і зняли його на відео.

Відповідний ролик був опублікований в Instagram-акаунті "Passengershaming", автори якого висміюють дивні витівки туристів. На кадрах можна побачити, як невідомий чоловік закинув голу стопу на підлокітник крісла, що попереду нього і почав ворушити пальцями (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео

"Це просто гидко", "Що за люди тільки на це здатні! Навіть якби у мене були найкрасивіші ноги у світі, я б ні за що собі такого не дозволила. Це грубо і негігієнічно", "Так грубо, ніякої поваги", – написали коментатори.

Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео
Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео
Негігієнічний вчинок авіапасажира обурив попутників і потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стюардеса з ніком Shrey Para розповіла про вчинки авіапасажирів, які обурюють її найбільше.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
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