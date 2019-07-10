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Небезпечно для здоров'я: розсекречено підлі способи обману відпочиваючих на пляжах України. Відеофакт

3.4т Читати матеріал російською

В Україні пляжні торговці труять туристів зіпсованими продуктами і обманюють клієнтів на кожній склянці креветок.

Журналісти ТСН вирушили в Одесу, де влаштувалися в цю сферу обслуговування, щоб дізнатися, в яких умовах готуються приморські смаколики (щоб подивитися репортаж, проскрольте до кінця сторінки).

Так, за роботу продавцям обіцяють платити більше тисячі грн щодня і не просять документів. База знаходиться неподалік від пляжу. Як з'ясувалося, місце, де готують пляжну їжу – мініатюрна халупа. Торговці теж живуть в цьому місці, та й туалет знаходиться там, де вариться кукурудза. Умивальник – один на всіх.

пляжні торгівці

пляжні торгівці

Кадр з відео

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Зернові плоди торгаші зберігають до літа з осені в морозилці. А креветки, які пропонують в якості свіжого улову, насправді невідомо, коли виловили. Так як їх вже давно зварили і заморозили.

Процес готування в будці

Процес готування в будці

Кадр з відео

Перед виходом на зміну вони витягують крижану брилу, яка в +32 розморожується і починає видавати аромат. Також торговці придумали спосіб, як обдурити довірливих клієнтів. Вони засовують палець в стакан, щоб туди влізло менше. Таким чином продукту залишається у власників більше, а клієнт платить повну вартість.

Торговці в спеку цілий день носять зіпсовані продукти

Торговці в спеку цілий день носять зіпсовані продукти

скріншот

Пляжні ласощі швидко починають протухати в спеку, тому продавці йдуть в інші місця, щоб там продати довірливим відпочиваючим.

Професійні кухарі пояснили, що відрізнити свіжі креветки можна по цілісності вусиків. Кукурудзу потрібно купувати тільки закритою, а мідії – в воді. Брати рапани фахівці взагалі не радять, адже їх варити потрібно більше години.

На пляжі наживаються навіть на кількості креветок

На пляжі наживаються навіть на кількості креветок

Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов розповів, що купувати на пляжах їжу – небезпечно для здоров'я. Наприклад, на пляж "Ланжерон" в Одесі в туалеті зберігали пахлаву, кукурудзу і креветки.

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Місце
Україна Одеса
Теги
туризм подорожі продукти шахраї отруєння
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если люди лохи то и не грех их обмануть)))не будьте лохами и не покупайте у пляжных барыг ничего))))а приходите на пляж уже со всем необходимым
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