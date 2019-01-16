Небезпечна відпустка: як українських зірок косять віруси на відомих курортах

Після періоду новорічних свят, який для більшості українських зірок був насичений виступами на концертах і корпоративах, настав довгоочікуваний час відпочинку. Знаменитості масово вирушили на елітні (або не дуже) курорти, щоб відпочити, набратися енергії та повними сил і натхнення продовжити підкорювати серця мільйонної публіки.

Незважаючи на тропічне сонце, блакитні води морів і океанів, а також розмірений графік, відпустка деяких знаменитостей була істотно затьмарена. Зокрема, насолодитися дозвіллям завадили різні хвороби. Так, суперблондинку Олю Полякову "скосив" невідомий вірус в Таїланді, як і її колегу, співачку і учасницю проекту "Танці з зірками" Анастасію Кумейко.

Які ще проблеми зі здоров'ям спіткали українських зірок під час відпустки читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Світлана Лобода, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Ілона Гвоздьова, Нана (Анастасія Кумейко)

Оля Полякова

Після новорічних гулянь Оля Полякова, яка вважається однією з найбільш затребуваних співачок в Україні, полетіла з сім'єю на відпочинок до Таїланду. Однак, знаменита артистка так і не змогла сповна насолодитися відпочинком, так як її "вразив невідомий вірус". Так, зірка поскаржилася в мережі на погане самопочуття і на підтвердження опублікувала знімок з величезною кількістю медикаментів.

"Так проходить моя ніч. Коротше кажучи, мене тут "звалив" вірус, відчуваю себе жахливо. До цих пір хворію", – повідомила кілька днів тому своїм фоловерам Оля.

Судячи з усього, зараз Оля почала одужувати, про що говорять її свіжі фото. Так, артистка порадувала шанувальників відвертими знімками з дочкою, які привели в захват її фоловерів. Відзначимо, на нових кадрах Полякова має відпочилий і свіжий вигляд.

Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка не так давно пережила серйозну операцію, вирішила відновити здоров'я на одному з кращих курортів світу - Мальдівах. Артистка вирушила на мальовничі острови в Індійському океані разом зі старшою донькою Євою. У соціальній мережі артистки з'явилося загадкове фото, на якому вона була зображена в лікарняній палаті, а біля неї знаходився, очевидно, апарат для ультразвукового дослідження.

Про те, що послужило приводом звернутися за допомогою лікарів, точно невідомо. Ймовірно, це могло бути просто планове обстеження, яке Світлані належить періодично проходити після екстреної операції на нирках.

Що стосується luxury-відпочинку Лободи, то зірка витратила на нього, за підрахунками видання OBOZREVATEL, понад півтора мільйона гривень за тиждень (без урахування триразового харчування для неї і дочки, а також няні і особистого обслуговуючого персоналу). Детальніше читайте за цим посиланням.

Ілона Гвоздьова

Переможниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова (танцювала в парі з шоуменом Ігорем Ласточкіним), також вирушила відпочивати на Мальдіви. Телезірка радувала фанів численними знімками з елітного курорту, проте через декілька днів повідомила про раптове погіршення самопочуття – у артистки виникли такі симптоми, як підвищена температура, слабкість, запаморочення і нудота. Ймовірно, причиною також став якийсь вірус, що поширений в тропічних країнах (особливо в Азії), або ж акліматизація – різкі перепади температур на багатьох впливають вкрай негативно.

"Не хворійте, друзі, всім швидко теплий чайок з лимончиком і імбиром або з малиною і медом і під ковдрочку грітися!" – порадила артистка.

DJ NANA (екс-вокалістка гурту Nikita Анастасія Кумейко)

Ще одна учасниця '' Танців з зірками '', екс-вокалістка гурту Nikita Анастасія Кумейко, відома також як Dj Nana, також розповіла про свою хворобу – дівчина вирушила відпочивати до Таїланду і серйозно захворіла на одному з островів.

Кумейко зазначила, що через місцевий вірус у неї піднялася висока температура і кілька днів вона навіть не могла встати з ліжка.

"Як би хотілося, щоб на цьому фото була я в красивому купальнику і окулярах. Але поки моє тіло вже який день знаходиться в горизонтальному положенні з температурою 38. І це єдиний кадр, який я змогла зробити, не встаючи. Настав той прекрасний вік, коли розумієш, що здоров'я, дійсно найважливіше. В якому б раю ти не знаходився, але з температурою і закладеним носом кайфу мало. Бережіть себе і будьте здорові ", – звернулася до своїх шанувальників Dj Nana.

Надя Дорофєєва

Українська поп-діва, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва потрапила до лікарні під час своєї відпустки, яку проводить в Дубаї (ОАЕ) разом з чоловіком Володимиром Дантесом.

Так, артистка захворіла в перший день відпустки, про що повідомила своїм шанувальникам: спочатку у неї піднялася температура, а пізніше почався сильний кашель, нежить. Все це, зрозуміло, супроводжувалося і іншими неприємними симптомами, такими як слабкість, головний біль та інше.

Пізніше стало відомо, що Надя потрапила до лікарні, так як її стан погіршився. Про стан Дорофеєвої розповідав в мережі її чоловік Володимир Дантес, супроводжуючи це кумедними знімками.

"Це Надя Дорофєєва, через неї ми сьогодні не поїдемо на вежу Бурдж-Халіфа, тому що ми де? Ми в лікарні. Спасибі, Надю, за екскурсію і за те, що ти завжди хворієш, коли у нас навіть немає страховки", – з гумором розповів чоловік співачки.

Надя Дорофєєва в лікарні (скріншот з Stories) Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофєєва в лікарні (скріншот з Stories) Instagram @vladimirdantes

Надя Дорофєєва в лікарні (скріншот з Stories) Instagram @vladimirdantes

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