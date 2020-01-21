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21 січня • оновлено в 11:40
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Не беріть це з собою! Названі найдивніші речі, вилучені в аеропортах

1.9т
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Експерти склали рейтинг найбільш незвичайних речей, вилучених у аеропортах. Так, у деяких пасажирів часто виявляють ножі та небезпечні предмети, а один турист спробував провезти в салоні літака змію.

У міжнародному аеропорту Сан-Хосе в США у пасажира виявили три самурайських мечі різної довжини, сообщает Fox News.

Не беріть це з собою! Названі найдивніші речі, вилучені в аеропортах

pexels.com

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У хабі Анкоридж (Аляска) у туриста знайшли сигнальні ракети. В аеропорту Майамі - викидний ніж у вигляді пістолета. А пасажир в Орландо вирішив взяти на борт подушку безпеки.

Не беріть це з собою! Названі найдивніші речі, вилучені в аеропортах

pexels.com

Також співробітники аеропортів вилучали електропилку, машинку для пірсингу, пістолет та змію. У Теннессі турист намагався пронести на борт різницький ніж. А один мандрівник вирішив привезти з Аляски мішок лосиного посліду.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стюардеса Шон Кетлін розповіла, що якщо турист спілкується грубо і поводиться агресивно в літаку, вона псує його напій.

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Автор
Марія Дідик
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