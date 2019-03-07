Названо туристичні місця, які можуть зникнути

Експерти назвали знакові місця по всьому світу, які необхідно відвідати найближчим часом, оскільки вони можуть зникнути. На першому місці в списку пам'яток, які знаходяться під загрозою, опинився історичний центр Відня.

Так, вулиці і архітектурні ансамблі, які там розташовані знаходяться в небезпеці через висотні будівлі, які суттєво змінюють вигляд міста, пише Оtpusk.com.

Agentika

Масивне будівництво також згубно впливає на шість районів історичного центру Ліверпуля.

ru_travel - LiveJournal

Продовжує список Старе місто Єрусалиму, на території якого розташовано 220 пам'яток, в тому числі Купол Скелі і Стіна Плачу.

Блог Тетяни Гайдук - LiveJournal

Через розвиток туристичної інфраструктури може зникнути історичний центр міста Шахрісабза в Узбекистані.

wikiway.com

Серйозна зміна водної екосистеми незабаром може привести до зникнення Національного парку Еверглейдс в США.

novosti-n.org

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс Stasher опублікував рейтинг кращих пам'яток. У десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці.

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