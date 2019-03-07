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Названо туристичні місця, які можуть зникнути

1.6тЧитати матеріал російською

Експерти назвали знакові місця по всьому світу, які необхідно відвідати найближчим часом, оскільки вони можуть зникнути. На першому місці в списку пам'яток, які знаходяться під загрозою, опинився історичний центр Відня.

Так, вулиці і архітектурні ансамблі, які там розташовані знаходяться в небезпеці через висотні будівлі, які суттєво змінюють вигляд міста, пише Оtpusk.com.

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

Agentika

Масивне будівництво також згубно впливає на шість районів історичного центру Ліверпуля.

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

ru_travel - LiveJournal

Продовжує список Старе місто Єрусалиму, на території якого розташовано 220 пам'яток, в тому числі Купол Скелі і Стіна Плачу.

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

Блог Тетяни Гайдук - LiveJournal

Через розвиток туристичної інфраструктури може зникнути історичний центр міста Шахрісабза в Узбекистані.

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

wikiway.com

Серйозна зміна водної екосистеми незабаром може привести до зникнення Національного парку Еверглейдс в США.

Названо туристичні місця, які можуть зникнути

novosti-n.org

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс Stasher опублікував рейтинг кращих пам'яток. У десятку найкращих увійшли культурні пам'ятки в різних країнах Європи, а також в Азії та Америці.

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