Названо топ-10 секретних деталей літака, про які не знають пасажири

В літаки вбудована величезна кількість "секретних" функцій і важливих деталей, про наявність яких більшість пасажирів навіть не здогадуються.

Так, бортпровідник може відкрити двері вбиральні завдяки маленькій кнопці захованій на дверях, а пілоти керують літаком за допомогою педалей, пише The Sun.

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Гудок

Літак може видавати звук, схожий на гудок поїзда. Пілоти використовують його лише коли лайнер перебуває на землі. В повітрі система сигналізації вимикається.

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Педалі

Повітряні лайнери управляються не тільки кнопками і важелями, а й за допомогою двох педалей, розташованих під ногами пілотів. Коли літак злітає, вони контролюють його ногами. У повітряного судна є навіть педаль гальма.

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Секретна кнопка підлокітника

Підлокітник крісла біля проходу здається нерухомим, але якщо уважно придивитися, то можна знайти кнопку. Під час її натискання, підлокітник піднімається, що робить політ комфортнішим. І залишати крісло так набагато простіше.

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Чорний трикутник

Наклейка з маленьким чорним трикутником на стіні салону позначає, що тут розташоване місце з найкращим видом на крило. Це крісло називають "сидіння Вільяма Шетнера" за те, що в одному з фільмів персонаж цього актора з крісла під чорним трикутником дивився у вікно і бачив гремліна, який сидить на крилі.

Чорний трикутник дозволяє екіпажу швидко знайти ілюмінатор із найкращим оглядом для спостереження за положенням закрилків у разі, якщо датчики вийдуть з ладу.

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Аварійна туалетна засувка

У надзвичайній ситуації бортпровідники можуть зайти в зайнятий туалет, відкривши його за допомогою маленької кнопки. Найчастіше вона розташована на дверях за знаком заборони на куріння.

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Наручники

Якщо пасажир поводиться неадекватно, агресивно, то бортпровідники вправі зафіксувати його наручниками, а після посадки передати поліції аеропорту. Але це не стандартні металеві наручники поліцейських, а звичайні кабельні стяжки.

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Отвір в ілюмінаторі

В ілюмінаторі літака є маленька дірочка, яка призначена для зняття тиску з внутрішньої панелі скла.

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Секретні спальні

Більшість далекомагістральних літаків мають спеціальні відсіки з ліжками, щоб персонал міг відпочити.

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Попільнички

Багато пасажирів дивуються, навіщо в літаках є вбудовані попільнички, якщо курити на борту категорично заборонено. Але за правилами безпеки в літаку має бути місце, де можна загасити цигарку.

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Жовті гачки

На крилах літака є маленькі жовті гачки. У разі приземлення на воду, вони працюють як рудиментарні поручні, до гаків можна прикріпити мотузку, щоб пасажирам було легше вийти з салону через крило.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, експерти назвали кращі авіакомпанії світу. Лідером рейтингу визнана сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines. На другому рядку рейтингу — Qatar Airways. У п'ятірку кращих увійшли EVA Air, Emirates і Japan Airlines.

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