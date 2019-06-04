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Названо світових авіаперевізників із найсмачнішою їжею на борту

1.1тЧитати матеріал російською

Туристи допомогли скласти рейтинг світових авіакомпаній, які надають найсмачнішу їжу на борту літака.

Як повідомляє "Туту.ру", перше місце в списку зайняв узбецький перевізник Uzbekistan Havo Yullary, який подає пасажирам не тільки смачні страви, а й алкоголь.

"Великі порції, смачна і різноманітна їжа, є алкоголь і вибір напоїв. Найгірший відгук – "якість не ресторанна, але цілком їстівна їжа", – йдеться в описі.

Харчування на літаках Uzbekistan Havo Yullary

Харчування на літаках Uzbekistan Havo Yullary

uzairways.com

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Друге місце в рейтингу зайняв азербайджанський перевізник – Azerbaijan Hava Yollary. Серед переваг – багато смачної їжі, подають червоне і біле вино із добавкою. Єдине, що не подобається пасажирам – одноманітне меню.

Меню Azerbaijan Hava Yollary

Меню Azerbaijan Hava Yollary

azal.az

Третє місце – Turkish Airlines, яким багато хто користується в Україні. Подробиць про меню не вказано, але пасажири характеризують кухню на борту літаків, як "по-арабськи смачно і ситно". Також подають алкоголь.

Меню Turkish Airlines

Меню Turkish Airlines

turkishairlines.com

На четвертому місці розташований один з найбільших перевізників у Європі, німецький Lufthansa. Пасажирам подобається, що годують смачною їжею, наливають пиво і вино, а також подають металеві прилади. Але є й мінуси – не можна вибрати страви на рейсах малої та середньої дальності.

Перший клас Lufthansa

Перший клас Lufthansa

lufthansa.com

Замикає п'ятірку в рейтингу казахський авіаперевізник Air Astana. Пасажири не вказали мінусів на кухні. Серед позитивних відгуків – багато смачної їжі, можна вибрати алкоголь, дають солодощі.

Меню Air Astana

Меню Air Astana

airastana.com

Наступним у списку йде флагманський грузинський перевізник Georgian Airways. На борту подають смачну і ситну їжу з національним колоритом, а також наливають вино і чачу.

Харчування Georgian Airways

Харчування Georgian Airways

georgian-airways.com

До десятки лідерів з кухні на борту серед світових перевізників також увійшли: грецький Ellinair, таджицький Somon Air, грецький Aegean Airlines і молдовський Air Moldova.

Подорожі

Подорожі

pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза розповів, що лідером літнього туристичного напрямку серед громадян нашої країни є Туреччина, а також Іспанія, Греція та Італія.

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Тема
авіаперельоти
Теги
літактуризмподорожіхарчування
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