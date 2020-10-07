Названо способи уникнути доплати за вагу в аеропорту

Авіапасажири розповіли, щоб уникнути доплати за вагу багажу і не переплачувати, потрібно прибрати з валізи речі з джинса і зайву косметику.

Про це повідомили користувачі сайту Reddit, пише видання Daily Express.

"Залиште весь джинсовий одяг вдома, якщо ви не збираєтеся надягати його в літаку", – давали в мережі поради.

Також користувачі радили не брати з собою косметичні засоби, за винятком вкрай необхідних і незамінних, і громіздкі електропристрої, наприклад фен. Адже зазвичай вони бувають доступні для безкоштовного користування в об'єктах розміщення.

Ще мандрівникам, щоб уникнути зважування, рекомендували не повідомляти на стійках реєстрації про ручну поклажу. Але водночас сумка повинна виглядати "маленькою та легкою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, авіапасажирам розкрили легкі способи обійти обмеження на провезення речей у ручній поклажі в аеропорту.