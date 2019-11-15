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15 листопада • оновлено в 09:59
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Названо речі, які туристи найчастіше крадуть з готелів

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Експерти назвали речі, які відвідувачі найчастіше крадуть з готелів. Вони зазначили, що деякі забирають навіть туалетний папір.

Більшість туристів забирає туалетні приналежності, наприклад маленькі упаковки гелю для душу і шампуню, шапочки для душу, мило, зубну щітку. Про це пише РІА "Новости".

Названо речі, які туристи найчастіше крадуть з готелів

pexels.com

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Ще 8% опитаних забирають капці, 5% - швейні набори. Найрідше забирають із собою халати, рушники і попільнички, оскільки це вже можна розцінити як крадіжку.

Названо речі, які туристи найчастіше крадуть з готелів

pexels.com

Респонденти розповіли, що забирають "сувеніри" з готелів, щоб зберегти пам'ять про місце відпочинку. Деякі вважають, що корисні дрібниці можуть стати в нагоді їм в поїздках, походах або на дачі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, портал IOL перерахував вчинки туристів, які часто дратують місцевих жителів і інших мандрівників. Так, в першу чергу туристам не варто порівнювати ту країну або місто, в яку вони прибули, зі своєю батьківщиною.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик Марія Дідик
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Угроиньзке мир на выезде.
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