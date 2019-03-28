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Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі

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Британський онлайн-сервіс авіаційної статистики OAG склав список найбільш завантажених і популярних авіамаршрутів 2019 року.

Повний список був опублікований на офіційному сайті сервісу. Так, на першому місці опинився рейс Куала-Лумпур — Сінгапур. Протягом року за цим маршрутом здійснюється близько 30 тисяч перельотів, а в день — 82 перельота.

Названо найпопулярніший авіамаршрут у світі

Фото: businesstraveller.com

На другому місці опинився маршрут Гонконг — Тайбей (28,5 тисячі рейсів в день), а на третьому — Сінгапур — Джакарта (27 тисяч рейсів в рік).

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Також в топ-10 увійшли рейси Джакарта — Куала-Лумпур, Інчхон (Республіка Корея) — Кансай (Японія), Нью-Йорк — Торонто, Гонконг — Інчхон, Бангкок — Сінгапур та Дубай — Кувейт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше онлайн-сервіс Wegoplace Solo Travel Safety Report 2019 назвав найбезпечніші країни для туризму у 2019 році.

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