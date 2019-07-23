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Названо найпопулярніші напрямки для подорожей

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У MasterCard склали рейтинг найпопулярніших напрямків для мандрівників із різних країн світу.

Відповідні дані оприлюднено на офіційному сайті компанії в рамках Global Destination Cities Index: Origins (GDCI).

"Дослідження про походження туристів суттєво допомагають місцевому бізнесу виявити і задовольнити потреби мандрівників, а також сприяють розвитку інклюзії. Mastercard використовує свої знання і технології, щоб допомагати популярним серед туристів містам та країнам розвивати туристичний сервіс і покращувати досвід користувачів", – розповіла віце-президент Global Tourism Partnerships, Mastercard Діана Робіно.

туризм

туризм

pixabay

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Експерти проаналізували поїздки жителів США, Китаю, Німеччини, Великобританії, Франції, Південної Кореї, Японії, Канади, Росії та Тайваню. Як стало відомо, самим популярними напрямками у американців є Канкун, Торонто і Лондон.

Жителі Китаю вважають за краще їздити в Бангкок, Сеул і Токіо. А німці в основному обирають Пальма-де-Мальорка, Париж і Дублін.

У свою чергу, британці найчастіше подорожують в Пальма-де-Мальорка, Париж і Дублін. А французи – в Лондон, Марракеш і Барселону.

Найпопулярнішими напрямками стали наступні міста: Пунта-Кана, Домініканська Республіка (99,9%); Джерба, Туніс (97.8%); Хоккайдо, Японія (97,3%); Рів'єра Майя, Мексика (97.2%); Куско, Перу (97%); Пальма-де-Майорка, Іспанія (96,9%); Кіото, Японія (96,9%); Гонолулу, США (96,8%); Балі, Індонезія (96,7%); Осака, Японія (96,6%).

Названо найпопулярніші напрямки для подорожей

Глобальний індекс Global Destination Cities Index: Origins (GDCI) оцінює 200 міст світу на основі загальної кількості прибуваючих іноземців, що зупиняються на ніч. Mastercard більше 10 років відстежує глобальні тренди міжнародного туризму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євростат з'ясував, що найдорожчою країною для подорожі та проживання є Ісландія, де ціни на 56% вище, ніж в середньому в Європі.

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Теги
MasterCard подорожі Подорожі Європою рейтинг туризм
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