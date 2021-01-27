Названо найпопулярніші курорти світу у 2021 році

Балі є найпопулярнішим місцем у світі за версією Tripadvisor Travellers 'Choice Awards 2021 року. У 2020-му острів був четвертим у рейтингу, а на цей раз навіть обігнав Лондон.

Також до переліку увійшло безліч інших відомих курортів, які є найрозвиненішими напрямками по всьому світу. Про це стало відомо на офіційному сайті премії.

Крім того, національний парк Йоркшир-Дейлс (Північна Англія) був визнаний першим в Європі та 11-м найкращим у світі, а популярний Гранд-Тітон в Америці займає четверте місце.

Ще одне популярне місце – це Сент-Айвс у Корнуоллі, який посів п'яте місце в світовому рейтингу найрозвиненіших напрямків. Очолює список Карибський острів Мартініка, за ним йде Панама-Сіті-Біч у Флориді та бразильський Armacao dos Buzios.

Сент-Айвс у Корнуоллі Agoda

Хто ще потрапив до списку найпопулярніших місць у світі за версією Tripadvisor Travellers 'Choice Awards 2021 року:

Балі Лондон Дубай Рим Париж Ханой Крит Бангкок Барселона Стамбул Хоян Сієм Ріп Марракеш Пхукет Нью-Делі Канкун Плая-дель-Кармен Флоренція Домінікана Тенеріфе Лісабон Нью-Йорк Единбург Джайпур Куско

Місце для відпочинку Барселона Aviasales.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, пляж популярного курорту Кута на заході острова Балі після шторму на початку січня засипало сміттям – прибережну зону практично повністю покрило пластиком.