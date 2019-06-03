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Названо найнебезпечніші країни для подорожей на літаку

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У мережі назвали найнебезпечніші для подорожей на літаку країни. Так, рейтинг очолили США де з 1968 до 2018 року тут відбулося 10 авіакатастроф в яких загинуло 4200 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія. Тут за такий же термін трапилося 7 катастроф, які забрали життя 1367 осіб, пише "Аutocentre.ua".

Названо найнебезпечніші країни для подорожей на літаку

pexels.com

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Країни з найнебезпечнішим авіасполученням:

  • США (10 катастроф і 4200 смертей);

  • Іспанія (7 катастроф і 1367 смертей);

  • Японія (3 аварії і 946 загиблих);

  • Індонезія (5 катастроф і 873 смерті);

  • Нігерія (5 катастроф і 787 загиблих).

Названо найнебезпечніші країни для подорожей на літаку

pexels.com

Найнебезпечніші авіалінії в світі:

  • American Airlines (5 аварій і 2578 смертей);

  • Аерофлот (4 катастрофи і 718 загиблих);

  • China Airlines (3 аварії і 692 смерті);

  • Pan American (3 аварії і 758 загиблих);

  • Malaysia Airline (2 катастрофи і 537 смертей).

Названо найнебезпечніші країни для подорожей на літаку

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найдорожчі міста світу за вартістю базових товарів і послуг. Перше місце в рейтингу зайняли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Теги
подорожітуризм
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