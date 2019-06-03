Названо найнебезпечніші країни для подорожей на літаку

У мережі назвали найнебезпечніші для подорожей на літаку країни. Так, рейтинг очолили США де з 1968 до 2018 року тут відбулося 10 авіакатастроф в яких загинуло 4200 осіб.

На другому місці опинилася Іспанія. Тут за такий же термін трапилося 7 катастроф, які забрали життя 1367 осіб, пише "Аutocentre.ua".

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Країни з найнебезпечнішим авіасполученням:

США (10 катастроф і 4200 смертей);

Іспанія (7 катастроф і 1367 смертей);

Японія (3 аварії і 946 загиблих);

Індонезія (5 катастроф і 873 смерті);

Нігерія (5 катастроф і 787 загиблих).

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Найнебезпечніші авіалінії в світі:

American Airlines (5 аварій і 2578 смертей);

Аерофлот (4 катастрофи і 718 загиблих);

China Airlines (3 аварії і 692 смерті);

Pan American (3 аварії і 758 загиблих);

Malaysia Airline (2 катастрофи і 537 смертей).

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найдорожчі міста світу за вартістю базових товарів і послуг. Перше місце в рейтингу зайняли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

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