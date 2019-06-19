Названо найкращі маршрути для подорожей у 2019 році

Туристичний портал TripAdvisor склав рейтинг кращих маршрутів для подорожей у 2019 році.
За даними Daily Mail, список очолив Ватикан у Римі, куди тур на огляд Сікстинської капели, базиліку Святого Петра і одноденна поїздка до Тоскани коштує $101.
Ватикан, Рим
pixabay
Також окремо перерахували популярні туристичні маршрути Великобританії: тур пабами Лондона за $31 і дводенний тур магазинами солодощів Mayfair – $63. В цілому, британська столиця може похвалитися п'ятьма з десяти кращих маршрутів у Великобританії.
Тур барами Великобританії
Також було відзначено пішохідну екскурсію "Гаррі Поттер" за 16 фунтів стерлінгів і високошвидкісний круїз по Темзі 43 фунта. А за межами Лондона популярна екскурсія в Белфаст.
Піша екскурсія "Гаррі Поттер"
getyourguide
Топ-10 популярних туристичних маршрутів за версією TripAdvisor.
Ватикан – Сикстинська капела і тур по базиліці Святого Петра – Рим, Італія.
Чиказький архітектурний річковий круїз – Іллінойс, США.
Тоскана – Флоренція, Італія.
Рейк'явік, Ісландія – пірнання з аквалангом між тектонічними плитами.
Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour. Поїздка по безлюдному ландшафту коштує $120.
Париж, Франція – приватний тур в старовинній колясці.
Амстердам – тури каналами. Вартість за одну годину – $17
Убуд, Індонезія – Best of Ubud Tour. Покататися в джунглях і освіжитися можна за $50.
Сіань, Китай – вечірній гастрономічний тур – $65.
Водоспад Окер, Нова Зеландія – річка Кайтуна, рафтинг $55.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг кращих маршрутів у світі для подорожей на машині.
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