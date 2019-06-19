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Названо найкращі маршрути для подорожей у 2019 році

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Туристичний портал TripAdvisor склав рейтинг кращих маршрутів для подорожей у 2019 році.

За даними Daily Mail, список очолив Ватикан у Римі, куди тур на огляд Сікстинської капели, базиліку Святого Петра і одноденна поїздка до Тоскани коштує $101.

Ватикан, Рим

Ватикан, Рим

pixabay

Також окремо перерахували популярні туристичні маршрути Великобританії: тур пабами Лондона за $31 і дводенний тур магазинами солодощів Mayfair – $63. В цілому, британська столиця може похвалитися п'ятьма з десяти кращих маршрутів у Великобританії.

Тур барами Великобританії

Тур барами Великобританії

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Також було відзначено пішохідну екскурсію "Гаррі Поттер" за 16 фунтів стерлінгів і високошвидкісний круїз по Темзі 43 фунта. А за межами Лондона популярна екскурсія в Белфаст.

Піша екскурсія "Гаррі Поттер"

Піша екскурсія "Гаррі Поттер"

getyourguide

Топ-10 популярних туристичних маршрутів за версією TripAdvisor.

  1. Ватикан – Сикстинська капела і тур по базиліці Святого Петра – Рим, Італія.

  2. Чиказький архітектурний річковий круїз – Іллінойс, США.

  3. Тоскана – Флоренція, Італія.

  4. Рейк'явік, Ісландія – пірнання з аквалангом між тектонічними плитами.

  5. Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour. Поїздка по безлюдному ландшафту коштує $120.

  6. Париж, Франція – приватний тур в старовинній колясці.

  7. Амстердам – тури каналами. Вартість за одну годину – $17

  8. Убуд, Індонезія – Best of Ubud Tour. Покататися в джунглях і освіжитися можна за $50.

  9. Сіань, Китай – вечірній гастрономічний тур – $65.

  10. Водоспад Окер, Нова Зеландія – річка Кайтуна, рафтинг $55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг кращих маршрутів у світі для подорожей на машині.

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туризмподорожірейтинг
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