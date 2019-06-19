Названо найкращі маршрути для подорожей у 2019 році

Туристичний портал TripAdvisor склав рейтинг кращих маршрутів для подорожей у 2019 році.

За даними Daily Mail, список очолив Ватикан у Римі, куди тур на огляд Сікстинської капели, базиліку Святого Петра і одноденна поїздка до Тоскани коштує $101.

Ватикан, Рим pixabay

Також окремо перерахували популярні туристичні маршрути Великобританії: тур пабами Лондона за $31 і дводенний тур магазинами солодощів Mayfair – $63. В цілому, британська столиця може похвалитися п'ятьма з десяти кращих маршрутів у Великобританії.

Тур барами Великобританії

Також було відзначено пішохідну екскурсію "Гаррі Поттер" за 16 фунтів стерлінгів і високошвидкісний круїз по Темзі 43 фунта. А за межами Лондона популярна екскурсія в Белфаст.

Піша екскурсія "Гаррі Поттер" getyourguide

Топ-10 популярних туристичних маршрутів за версією TripAdvisor.

Ватикан – Сикстинська капела і тур по базиліці Святого Петра – Рим, Італія. Чиказький архітектурний річковий круїз – Іллінойс, США. Тоскана – Флоренція, Італія. Рейк'явік, Ісландія – пірнання з аквалангом між тектонічними плитами. Лас-Вегас, США – Red Rock Canyon Electric Bike Tour. Поїздка по безлюдному ландшафту коштує $120. Париж, Франція – приватний тур в старовинній колясці. Амстердам – тури каналами. Вартість за одну годину – $17 Убуд, Індонезія – Best of Ubud Tour. Покататися в джунглях і освіжитися можна за $50. Сіань, Китай – вечірній гастрономічний тур – $65. Водоспад Окер, Нова Зеландія – річка Кайтуна, рафтинг $55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг кращих маршрутів у світі для подорожей на машині.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!