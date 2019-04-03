Ми на Facebook
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
ТурцияТуреччина ЕгипетЄгипетКипрКіпрХорватияХорватіяБолгарияБолгаріяГрецияГреціяЧерногорияЧорногоріяИталияІталіяФранцияФранціяИспанияІспаніяПольшаПольща

/Новини

Названо найкращі авіакомпанії світу: топ-5 лідерів

1.3тЧитати матеріал російською

Експерти назвали найкращі авіакомпанії світу. Лідером рейтингу визнана сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines.

На другому рядку рейтингу - Qatar Airways. У п'ятірку кращих увійшли EVA Air, Emirates і Japan Airlines. Повний список опублікований на сайті агрегатора TripAdvisor.

Названо найкращі авіакомпанії світу: топ-5 лідерів

pexels.com

Новини
"Бориспіль" раптово скасував частину чартерних рейсів: що трапилося

Також Emirates відзначені за кращий салон першого класу. Кращий бізнес-клас - у Qatar Airways. У категорії кращий преміальний економічний клас відзначена авіакомпанія Air New Zealand, а нагороду за кращий бізнес-клас отримала теж Singapore Airlines. Кращою з європейських компаній стала Virgin Atlantic, кращою компанією-лоукостером - Jet2.com.

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс пошуку авіаквитків Netflights склав рейтинг найбільш "корисних для здоров'я пасажирів" аеропортів. Для цього експерти вивчили 25 аеропортів і порівняли наявність в них спа, тренажерних залів, приміщень для медитації, студій для заняття йогою, зон відпочинку, патіо, кімнат для молитов і бігових доріжок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки