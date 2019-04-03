Названо найкращі авіакомпанії світу: топ-5 лідерів

Експерти назвали найкращі авіакомпанії світу. Лідером рейтингу визнана сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines.

На другому рядку рейтингу - Qatar Airways. У п'ятірку кращих увійшли EVA Air, Emirates і Japan Airlines. Повний список опублікований на сайті агрегатора TripAdvisor.

pexels.com

Також Emirates відзначені за кращий салон першого класу. Кращий бізнес-клас - у Qatar Airways. У категорії кращий преміальний економічний клас відзначена авіакомпанія Air New Zealand, а нагороду за кращий бізнес-клас отримала теж Singapore Airlines. Кращою з європейських компаній стала Virgin Atlantic, кращою компанією-лоукостером - Jet2.com.

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс пошуку авіаквитків Netflights склав рейтинг найбільш "корисних для здоров'я пасажирів" аеропортів. Для цього експерти вивчили 25 аеропортів і порівняли наявність в них спа, тренажерних залів, приміщень для медитації, студій для заняття йогою, зон відпочинку, патіо, кімнат для молитов і бігових доріжок.

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