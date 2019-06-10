Названо найгірші місця в поїздах

Туристи розповіли про те, які місця в поїздах на їхню думку є найбільш незручними.

Так, згідно з даними сервісу Туту.ру, найгіршими місцями в поїздах є ті, які розташовані біля туалетів. За цей варіант проголосували 64% опитаних, повідомили РИА "Новости".

Фото: 112.ua

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На другому місці в рейтингу антилюбові опинилися бічні верхні полиці, їх відзначили 21% опитаних. "Бронза" рейтингу дісталася нижнім боковушкам, проти яких висловився кожен десятий.

Зазначається, що найкращими місцями в поїздах традиційно стали полки, розташовані поруч з купе провідника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза назвав улюблені місця українців для закордонного літнього відпочинку.

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