Названо найдорожче місто для романтичних подорожей

Одне з найбільших міст Швейцарії Цюріх стало найдорожчим населеним пунктом для романтичних зустрічей і побачень.

За підрахунками аналітиків Deutsche Bank, побачення в Цюріху обійдеться близько 200 євро, пише Bloomberg.

У таку суму входять стандартні для побачень витрати: квитки в кіно, вечеря на двох в пабі, пара склянок пива і поїздка в таксі. При цьому не враховувалися розтрати фінансів на квіти, подарунки та розваги окрім кіно.

Цюріх Wikiway

У п'ятірку найдорожчих міст для романтичних поїздок також увійшли Осло (164 євро за побачення), Копенгаген (158 євро), Гельсінкі (151 євро) і Токіо (148 доларів).

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Найдешевші побачення виявилися в Манілі (Філіппіни), Джакарті (Індонезія), Куала-Лумпурі (Малайзія), а також в Нью-Делі і Бангалорі (обидва – Індія)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найдорожчі міста світу за вартістю базових товарів і послуг. Перше місце в рейтингу зайняли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

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