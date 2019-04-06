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Названо найбюджетніші міста світу для одноденної подорожі

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Фахівці склали рейтинг самих бюджетних напрямків, куди можна відправитися в одноденну подорож.

За даними Rumbo, при складанні списку враховувалися витрати на проживання, транспорт, харчування та мінімальні розваги.

Лідерами серед таких міст стали Каїр, Мехіко і Анталья. У єгипетській столиці за добу перебування можна вкластися в 48 євро (близько 1500 гривень). У мексиканській столиці – 72 євро (близько 2200 гривень). У турецькому курортному місті Анталья можна відпочити за 24 години на 75 євро (близько 2280 гривень).

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Названо найбюджетніші міста світу для одноденної подорожі

У першій п'ятірці також опинилися Буенос-Айрес (76 євро) і Мумбаї (78 євро). У двадцятці найбюджетніших напрямків: Куала Лумпур (83 євро), Рига (84 євро), Найробі (85 євро), Манілі (88 євро), Паттайя (95 євро), Москва (95 євро), Ліма (97), Балі ( 106), Дубровник (109), Валенсія (109), Маракеш (112) і Таллінн (113).

Названо найбюджетніші міста світу для одноденної подорожі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був складений список найзавантажныших і популярних авіамаршрутів 2019 року.

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Подорожі Європоютуризмрейтинг
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