Названо найбільш комфортне місто світу: де в цьому рейтингу Київ

Столиця Австрії щорічно займає лідируючі позиції в різних туристичних рейтингах. Так і цього року Відень став лідером у списку найкомфортніших міст для проживання.

У цьому списку міжнародна консалтингова компанія Mercer порівняла умови 231 міста з багатьох країн світу. За підсумками аналізу Київ зайняв в рейтингу 173 місце.

Фото: pac.ru

Першу трійку за комфортністю життя зайняли Відень, Цюріх (Швейцарія) і Ванкувер (Канада). В цілому ж до першої десятки увійшли Мюнхен (Німеччина), Окленд (Нова Зеландія), Дюссельдорф (Німеччина), Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія), Женева та Базель (Швейцарія).

Новини Київ очолив рейтинг бюджетних міст Європи для туристів

Згідно з наведеною інформацією, рейтинг формувався з урахуванням 10 показників: розваги, якість житла, транспорт, клімат, освіта, якість медицини, громадський транспорт, політичне та соціальне середовище, соціокультурне середовище і доступність споживчих товарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти туристичного пошуковика Aviasales склали рейтинг найнебезпечніших країн для подорожей.

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