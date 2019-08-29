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Названо найбезпечніші міста світу для мандрівників

1.1т Читати матеріал російською

Експерти Safe Cities Index 2019 склали рейтинг найбезпечніших міст в світі для мандрівників, де перший рядок займає Токіо.

За даними The Economist, експерти оцінювали безпеку 60 найбільших мегаполісів за наступними критеріями: цифрова безпека, охорону здоров'я, безпека інфраструктури та особиста безпека.

Токіо очолив рейтинг найбезпечніших міст

Токіо очолив рейтинг найбезпечніших міст

pixabay

До першої п'ятірки таких міст слідом за Токіо увішли: Сінгапур, Осака, Амстердам, Сідней. Далі в списку розташувалися: Сеул, Мельбурн. Амстердам, Копенгаген і Торонто.

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Лондон і Нью-Йорк зайняли 14 і 15 місця відповідно. Найнижчий рейтинг безпеки в міста Янгон (М'янма, 58), Каракас (Венесуела, 59) і Лагос (Нігерія, 60). Київ до рейтингу не потрапив, тому що не входить до 60 найбільших міст.

Сінгапур увійшов до рейтингу безпечних міст

Сінгапур увійшов до рейтингу безпечних міст

pixabay

"В цілому, тоді як добробут – визначальний фактор для безпеки, рівні прозорості та управління також впливають на загальний бал рейтингу", – розповів редактор Нака Кондо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг найдешевших для життя міст, де перші місця зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

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Теги
туризм подорожі
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Mega Death
Mega Death
Кие в рейтинг не попал не поэтому))) Украина признана самой НЕ безопасной страной Европы
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