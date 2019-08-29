Названо найбезпечніші міста світу для мандрівників

Експерти Safe Cities Index 2019 склали рейтинг найбезпечніших міст в світі для мандрівників, де перший рядок займає Токіо.

За даними The Economist, експерти оцінювали безпеку 60 найбільших мегаполісів за наступними критеріями: цифрова безпека, охорону здоров'я, безпека інфраструктури та особиста безпека.

Токіо очолив рейтинг найбезпечніших міст pixabay

До першої п'ятірки таких міст слідом за Токіо увішли: Сінгапур, Осака, Амстердам, Сідней. Далі в списку розташувалися: Сеул, Мельбурн. Амстердам, Копенгаген і Торонто.

Лондон і Нью-Йорк зайняли 14 і 15 місця відповідно. Найнижчий рейтинг безпеки в міста Янгон (М'янма, 58), Каракас (Венесуела, 59) і Лагос (Нігерія, 60). Київ до рейтингу не потрапив, тому що не входить до 60 найбільших міст.

Сінгапур увійшов до рейтингу безпечних міст pixabay

"В цілому, тоді як добробут – визначальний фактор для безпеки, рівні прозорості та управління також впливають на загальний бал рейтингу", – розповів редактор Нака Кондо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було складено рейтинг найдешевших для життя міст, де перші місця зайняли пакистанські Равалпінді і Карачі.

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