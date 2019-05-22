Названо кращі місця для подорожей Європою в 2019 році

Експерти австралійського видання Lonely Planet розповіли про кращі напрямки для подорожей Європою в 2019 році.
Перше місце посіла найвища частина гірської системи Карпат — Високі Татри.
Високі Татри
InfoGlobe.CZ
На другій позиції опинилася столиця Іспанії — Мадрид. Як вважають експерти, інфраструктура міста стає все кращою з року в рік: багато пішохідних і велосипедних доріжок, а нічне життя визнане одним із найбільш насичених у Європі.
Мадрид
Тонкости туризма
Після Мадрида в рейтингу значиться новий туристичний маршрут північчю Ісландії — Арктичний прибережний шлях. Він включає в себе 900 км доріг, 21 село і трансфер на човні до чотирьох островів.
Також у десятку кращих місць Європи в 2019 році увійшли: історична область Герцеговина на півдні Боснії і Герцеговини, портове місто Барі в Італії, Шетландські острови в Шотландії, французьке місто Ліон, держава Ліхтенштейн, місто Веве в Швейцарії і хорватський півострів Істрія.
Ліон
В Париж
Шетландські острови
Тонкости туризма
Барі
Tripzaza
Герцеговина
Тонкости туризма
Як раніше писав OBOZREVATEL, журналісти вибрали найкращі номери в готелях світу за 2019 рік. Перше місце посів номер у готелі 45 Park Lane, який розташовується в лондонському кварталі Мейфер. Другим у списку став швейцарський готель The Alpina Gstaad, неподалік від альпійського села Гштад.
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