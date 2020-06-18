Названо країни, які готові приймати українських туристів: список

Зараз українських туристів готові приймати щонайменше 17 країн, проте деякі з них – при певних умовах.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідна інформація була оприлюднена в ефірі програми "Право на владу". У свою чергу президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне звернув увагу на важливість того, щоб українці повірили в безпеку авіатранспорту.

Згідно з представленими даними, зараз вже готові приймати українців Ісландія, Ірландія, Велика Британія, Білорусь, Сербія, Болгарія, Туніс, Єгипет, Албанія.

Кадр відео ТСН

Також при дотриманні певних умов відкриті кордони Норвегії, Фінляндії, Данії, Німеччини, Польщі, Чехії, Швейцарії та Румунії.

За словами президента МАУ, крім готовності інших країн приймати українців, у України також має бути можливість приймати іноземців.

"Так як авіаційний транспорт двосторонній, мають бути можливості України брати іноземців, що на сьогоднішній день вже є доступним. Також потрібно щоб люди повірили, що авіаційний транспорт для них не несе авіаційної небезпеки. І потрібно забезпечувати аеропорти усіма можливими засобами (безпеки)", – зазначив Дихне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина готова з 1 липня приймати українських туристів без проходження самоізоляції і тестування на COVID-19, однак за умови дотримання норм безпеки авіаперевізниками.