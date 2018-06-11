Названо країни, в які не можна провозити секс-іграшки

Бренд-виробник секс-іграшок Carvaka склав список країн, в які не можна провозити його товари.

"Ми знаємо, що багато людей прив'язані до своїх секс-іграшок, коли вони подорожують. Іноді їм важко протриматися без цього навіть тиждень, проте в багатьох країнах вібратори і фалоімітатори заборонені законом", - повідомили представники компанії, пише The Sun.

Так, в рейтинг потрапили Таїланд, Індія, В'єтнам, Малайзія і Саудівська Аравія.

Також компанія згадала про випадок на Мальдівах, коли місцевого жителя посадили на шість місяців за зберігання подібного предмета в будинку.

Крім того, в список увійшли ОАЕ, де жінці влаштували допит після того, як вона замовила товар онлайн.

Представники влади вилучили секс-іграшку і змусили підписати заяву про те, що вона не буде купувати її надалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, складений топ-10 країн для секс-туризму.