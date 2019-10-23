Названо бюджетні та гарні місця для подорожей в Європі

Складено рейтинг з восьми найбюджетніших напрямків для подорожей у Європі, якими часто користуються туристи.

Відповідний список з описами головних визначних пам'яток склав портал Kiwi.com, уточнивши вартість перельоту в одному напрямку.

Місто Палермо (Італія) розташувалося на першому місці, з вартістю дороги 665 грн. Багато будинків в центрі міста датуються IX століттям. Це місто є сумішшю візантійської, північноафриканської та європейської культур, з хаотичними вуличними ринками, величними церквами у стилі бароко.

Палермо (Італія) pixabay

Пафос (Кіпр) – на другому місці. Ціна квитка – 858 грн. Поселення в цьому місці жили ще за часів неоліту. Зараз Пафос – це сучасне місто з гаванню і стародавніми руїнами гробниць, фортецями, театрами і віллами. Туристи мають можливість вирушити в похід по горах, відвідавши приховані від сторонніх очей храми.

Пафос (Кіпр) pixabay

Драва Марібор (Словенія) – третє місце. Ціна до 1000 грн. Центр міста являє собою величні будівлі XV століття. Це місце славиться Музеєм Старої Виноградної Лози, який туристи відвідують для дегустації вин. У місті також є кілька хороших пивоварних заводів, а на вулиці Пісне – кілька барів. Також можна відвідати салон прикладного мистецтва, який раніше був збанкрутілим казино.

Драва Марібор pixabay

Сараєво (Боснія і Герцеговина) – четверте місце. Ціна перельоту – 941 грн. Це місто поєднує в собі дивну суміш османського, слов'янського і австро-угорського стилів, з милими і затишними кафе і цікавими музеями. Одне з найцікавіших місць – тунельний музей.

Сараєво (Боснія і Герцеговина) pixabay

Вроцлав (Польща) – п'яте місце. Ціна квитка – 360 грн. Це місто стало популярним завдяки додатковим рейсам з Лондона, Парижа, Рима і Мадрида. Площа Ринок може змагатися з будь-якою іншою в країні, поєднуючи патриціанські таунхауси і готичну стару ратушу в центрі з астрономічним годинником.

Вроцлав (Польща) pixabay

Жирона (Іспанія) – шосте місце. Ціна квитка – 830 грн. Розташовано приблизно в годині їзди на автобусі від Барселони, побудовано на злитті чотирьох річок. Туристи можуть відвідати ряд старовинних церков, старе єврейське гетто El Call.

Жирона (Іспанія) pixabay

Лейпциг (Німеччина) – сьоме місце. Вартість перельоту – 1782 дві грн. Зараз це місце переживає справжній бум серед туристів. Місто навіть прозвали Новим Берліном, так як молоді підприємці постійно перебираються сюди.

Лейпциг (Німеччина) pixabay

Вільнюс (Литва) – восьме місце. Ціна – 830 грн. Старе місто є об'єктом всесвітньої спадщини, колишня штаб-квартира КДБ була перетворена на музей, а Кафедральна площа являє собою гарну споруду. Замок Гедімінаса на невеликому пагорбі над Старим містом – дуже популярний серед туристів.

Вільнюс, Литва pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці надали лайфхаки – як можна заощадити в подорожі і добре провести час.

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