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Названі найпопулярніші міста серед туристів

2.3тЧитати матеріал російською

Складено рейтинг 10 найкращих міст для туризму. На першому місці опинився Бангкок, а другу позицію посів Лондон.

Рейтинг склав "Global Destination Index". За їхніми даними, ці напрямки викликали найбільший інтерес іноземних туристів.

Названі найпопулярніші міста серед туристів
Новини
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Топ-10 найпопулярніших міст виглядає так: Бангкок (Таїланд), Лондон (Великобританія), Париж (Франція), Дубай (ОАЕ), Сінгапур, Нью-Йорк (США), Куала-Лумпур (Малайзія), Стамбул (Туреччина), Токіо (Японія), Анталія (Туреччина).

Як раніше писав OBOZREVATEL, Шрі-Ланка очолила список найкращих країн для подорожей у 2019 році. У щорічному путівнику Best in Travel 2019 вона випередила Німеччину, яка опинилася на другому місці. Серед must-visit країн у путівнику Best in Travel Awards також є Зімбабве і Панама.

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