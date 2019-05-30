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Названі найпопулярніші країни серед туристів

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Всесвітня туристична організація (UNWTO) склала список найбільш відвідуваних країн у світі. Так, рейтинг очолили Франція (93,2 млн туристів), Іспанія (82,8 млн), США (82,2 млн), Китай (62,9 млн) і Італія (62,1 млн).

Крім того, експерти назвали країни, в яких був помічений найбільший приріст туристичного потоку. Повний річний звіт опублікований на офіційному сайті UNWTO.

Італія

Італія

pexels.com

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Чорнобиль без людей став притулком для рідкісних тварин. Фото

На першу сходинку серед країн з приростом туристів потрапив Таджикистан. У 2018 році туристичний потік в країну зріс на 190%. Також в лідерах опинилися Еквадор (приріст склав 51%), Єгипет (36,8%), Тувалу (35,5%) і Уганда (31,9%).

Китай

Китай

pexels.com

Іспанія

Іспанія

pexels.com

США

США

pexels.com

Франція

Франція

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, онлайн-сервіс пошуку авіаквитків і готелів Skyscanner склав рейтинг найбільш фотографованих місць в світі. Для цього експерти сервісу опитали тисячу мандрівників. На першому місці виявився символ Франції і Парижа - Ейфелева вежа.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Теги
подорожітуризм
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