Названі найпопулярніші для фото місця в світі

Онлайн-сервіс пошуку авіаквитків і готелів Skyscanner склав рейтинг найбільш фотографованих місць в світі. Для цього експерти сервісу опитали тисячу мандрівників.
На першому місці виявився символ Франції і Парижа - Ейфелева вежа, пише "Lenta".
Ейфелева вежа
pexels.com
Друге місце зайняла Каппадокія - скеляста місцевість в Туреччині, де проходить фестиваль повітряних куль. Третє - римський Колізей.
Колізей
pexels.com
Каппадокія
GetYourGuide
Крім того, в список десяти найбільш фотографованих пам'яток увійшли Таймс-сквер в Нью-Йорку, парк Гуель в Барселоні, Бурдж-Халіфа в Дубаї, бухта Халонг у В'єтнамі і Тауерський міст в Лондоні.
Тауерський міст в Лондоні
pexels.com
Бурдж-Халіфа в Дубаї
pexels.com
Парк Гуель в Барселоні
Barcelona Card
Таймс-сквер в Нью-Йорку
pexels.com
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найдорожчі міста світу за вартістю базових товарів і послуг. Перше місце в рейтингу зайняли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.
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