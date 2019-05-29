Названі найпопулярніші для фото місця в світі

Онлайн-сервіс пошуку авіаквитків і готелів Skyscanner склав рейтинг найбільш фотографованих місць в світі. Для цього експерти сервісу опитали тисячу мандрівників.

На першому місці виявився символ Франції і Парижа - Ейфелева вежа, пише "Lenta".

Ейфелева вежа pexels.com

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Друге місце зайняла Каппадокія - скеляста місцевість в Туреччині, де проходить фестиваль повітряних куль. Третє - римський Колізей.

Колізей pexels.com

Каппадокія GetYourGuide

Крім того, в список десяти найбільш фотографованих пам'яток увійшли Таймс-сквер в Нью-Йорку, парк Гуель в Барселоні, Бурдж-Халіфа в Дубаї, бухта Халонг у В'єтнамі і Тауерський міст в Лондоні.

Тауерський міст в Лондоні pexels.com

Бурдж-Халіфа в Дубаї pexels.com

Парк Гуель в Барселоні Barcelona Card

Таймс-сквер в Нью-Йорку pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше були названі найдорожчі міста світу за вартістю базових товарів і послуг. Перше місце в рейтингу зайняли відразу три міста – Париж, Гонконг і Сінгапур.

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