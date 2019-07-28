Названі найнебезпечніші країни для відпочинку з дітьми

Дослідники СК "Альфа Страхування" розповіли, які країни є небезпечними для відпочинку з дітьми.

Так, антирейтинг очолили Болгарія, Туреччина та Іспанія. За словами фахівців, в цих країнах юні туристи найчастіше хворіють, повідомляє "РЕН ТВ".

Зазначається, що в Болгарії відчували нездужання діти від 8 до 17 років (29,55% звернень). У Туреччині страждали малюки до 3 років (10,08%). В Іспанії проблеми зі здоров'ям відзначалися у юних туристів віку від 3 до 7 років (9,73%).

Фото: teleprogramma.pro

Також в десятку країн, відпочинок в яких був затьмарений хворобою дитини, увійшли Греція (5,3%), Чорногорія (3,22%), ОАЕ (2,68%), Італія (2,42%) і Німеччина (1, 99%).

Найбільш безпечними для дитячого відпочинку країнами виявилися Грузія, Індонезія, Ізраїль, Австрія і Франція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шрі-Ланка очолила список кращих країн для подорожей у 2019 році. У щорічному путівнику Best in Travel 2019 вона випередила Німеччину, яка опинилася на другому місці.

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