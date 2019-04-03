Названі найбільш невиховані туристи у світі

За результатами опитування, проведеного онлайн-сервісом з пошуку і бронювання авіаційних і залізничних квитків Biletix, росіяни потрапили в число "найгірших" у світі туристів. Компанію їм в списку склали відпочивальники з Китаю і США.

Так, про це йдеться в прес-релізі, що надійшов до редакції "Ленты.ру". Зазначається, що на питання "Чи вважаєте ви росіян ввічливими і вихованими туристами?" негативно відповіли 44 відсотки опитаних, а позитивну відповідь дали 33 відсотки респондентів. Причому невихованими росіян вважають не тільки іноземці, а й земляки.

Фото: Minval.az

Новини Названі найпривабливіші для злодіїв речі туристів

Також з'ясувалося, що росіяни дратують іноземців звичкою з розбігу стрибати в басейн і закопувати недопалки в пісок на пляжі, а китайці — тим, що голосно розмовляють і повільно пересуваються.

Варто зазначити, що найввічливішими туристами опитані назвали японців, німців та французів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти у сфері туризму назвали найбільш незвичайні варіанти для розміщення туристів. Так, вони зазначили, що все частіше мандрівники відмовляються від стандартних готелів і обирають щось цікавіше.

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