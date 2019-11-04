Названі дратівливі звички туристів

Портал IOL перерахував дратівливі вчинки туристів, які часто нервують місцевих жителів та інших мандрівників.

Так, за словами автора матеріалу, в першу чергу туристам не варто порівнювати ту країну або місто, в яке вони прибули, зі своєю батьківщиною. В іншому випадку мандрівникові краще одразу замовити зворотний квиток.

Фото: msn.com

До того ж слід пам'ятати про помірне вживання алкоголю і не напиватися до "втрати свідомості". Нарешті, в матеріалі зазначається, що особливу увагу варто приділити своїй поведінці в торгових точках.

"Не намагайтеся наполягати на угодах, які будуть коштувати продавцеві прибутку", — написав автор.

Фото: mospravda.ru

Крім того, журналіст порадив не робити фото- і відеозйомку в місцях, де це заборонено, а також із повагою ставитися до місцевих жителів.

Фото: pitert.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше всесвітня туристична організація (UNWTO) склала список найбільш відвідуваних країн у світі.

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