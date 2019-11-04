Головна Новини
4 листопада • оновлено в 18:36
МоваЯзык
Головна Блоги
Турция Туреччина Египет Єгипет Кипр Кіпр Хорватия Хорватія Болгария Болгарія Греция Греція Черногория Чорногорія Италия Італія Франция Франція Испания Іспанія Польша Польща

/ Новини

Названі дратівливі звички туристів

1.5т Читати матеріал російською

Портал IOL перерахував дратівливі вчинки туристів, які часто нервують місцевих жителів та інших мандрівників.

Так, за словами автора матеріалу, в першу чергу туристам не варто порівнювати ту країну або місто, в яке вони прибули, зі своєю батьківщиною. В іншому випадку мандрівникові краще одразу замовити зворотний квиток.

Названі дратівливі звички туристів

Фото: msn.com

Новини
"Чоловіки на кожному кроці": названі найкращі напрямки для жіночого секс-туризму

До того ж слід пам'ятати про помірне вживання алкоголю і не напиватися до "втрати свідомості". Нарешті, в матеріалі зазначається, що особливу увагу варто приділити своїй поведінці в торгових точках.

"Не намагайтеся наполягати на угодах, які будуть коштувати продавцеві прибутку", — написав автор.

Названі дратівливі звички туристів

Фото: mospravda.ru

Крім того, журналіст порадив не робити фото- і відеозйомку в місцях, де це заборонено, а також із повагою ставитися до місцевих жителів.

Названі дратівливі звички туристів

Фото: pitert.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше всесвітня туристична організація (UNWTO) склала список найбільш відвідуваних країн у світі.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ношение вышиванок.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel